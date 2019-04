Riceviamo e pubblichiamo.

Nell’ambito della serie di INCONTRI DI ARCHEOLOGIA al Museo Archeologico Nazionale di Napoli MANN, ICRA Project (Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore-Napoli\Roma) diretto da Lina Salvatore e Michele Monetta, e il Servizio Educativo del MANN presentano, venerdì 19 aprile 2019 ore 16:00, Polis, Urbs, Teatro, per una rifondazione del teatro politico; seminario A cura di Marco De Marinis docente ordinario al DAMS di Bologna.

Ben noto è il legame originario fra la polis e il teatro, attestato ad Atene fin dal VI secolo avanti Cristo. Non tutti sanno che probabilmente il primo teatro fu eretto in questa città, con materiali provvisori, non sulle pendici dell’Acropoli ma proprio nell’agorà, il cuore e il simbolo stesso della polis e della democrazia greche.

Partiremo da qua per un discorso che cercherà di evidenziare le possibilità di rilancio di una funzione e di una efficacia politica del teatro, mettendo a frutto quanto è emerso negli ultimi cinquanta anni di ricerche e sperimentazioni sceniche sulle due sponde dell’Atlantico.