Nel cuore del quartiere Sanità, a conclusione del Miglio Sacro, una grande pizzeria, incastrata tra i vicoli che solo il tom tom può portarvi, se non la conoscete di già. Il lunedi è chiuso, nel mese scorso ha fatto dei lavori, per cui siamo andati più volte a vuoto. Il parcheggio convenzionato dista poche centinaia di metri. L’entrata da sulla bocca del forno, e subito accanto la friggitrice. Servizio veloce e cortese. I pizzaioli non rispondono alle domande forse sono stranieri! La pizza più servita è la margherita, attenzione quella con mozzarella di bufala non si amalgama bene con il pomodoro. Gustosissime le montanarine e i fiori di zucca con ripieno. La serie di birre servite è tutta particolare. Non abbiamo cantine a vista , ne sono presenti vini nel menù. Questa pizzeria è clonata in varie città internazionali. Ai tavoli più turisti che napoletani.Prezzi normali.