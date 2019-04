Vico Equense . Dinanzi ad una giuria di esperti della quale ha fatto parte anche il sindaco di Vico Andrea Buonocore, è stato il pizzaiolo vicano Sebastiano Manzo ad aggiudicarsi il primo trofeo Luigi Dell’Amura andato in scena ieri ed oggi nell’ambito di Pizza a Vico. Ma sono davvero tutti grandi, Positanonews ha seguito le tre serate, abbiamo visto davvero grandi lavoratori che hanno offerto prodotti primi di ottima qualità, pizze cresciute in maniera adeguata, ottime, frutto di una grande tradizione e vocazione come quella vicana.. Michele Cuomo Cerasè che girava in continuazione con lo scooter, musicanti bravi e allegri, spettacoli , arte e la bellezza della Città ha fatto il resto.. Tanti buoni e bravi, nessuno escluso, ci ha colpito il Solito Posto con la Pizza Ubriaca, dall’uva di Sabato, il clone dell’aglianico a Ticciano, frutto di un incontro del direttore di Positanonews l’avvocato Michele Cinque con i proprietari, davvero meritevoli… Non è mancata la solidarietà col gruppo dei bambini diversamente abili del centro Madonna di Roselle , accompagnati dalla nostra Viviana Vanacore con i volontari, davvero momenti toccanti… Da Sorrento a Castellammare di Stabia il traffico è stato anche regolato bene, grazie al buon lavoro della polizia municipale, non vi resta che immergervi nei saperi e sapori della pizza per l’ultimo giorno di Pizza a Vico che è stasera…

