Più “maestri” e meno computer nella scuola. L’esempio della Dirigente Sagliocco

La prof.ssa Gentile, in accordo con la dirigente scolastica Sagliocco, ha invitato il preside emerito Agostino Aversa, per una relazione in classe seconda D della SMS ISTIT.COMPREN. di Piano. La relazione verteva sulla presenza degli antichi romani in Penisola.

La notizia è importante e ci appare notevole, una primissima applicazione del pensiero didattico pedagogico più recente, vale a dire : più maestri e meno computer.

Il professore Agostino Aversa, con la sua vasta conoscenza, che spazia dalla navigazione alle scienze teologiche, con la sua comunicazione, siamo sicuri che è riuscito ad affascinare i ragazzi all’argomento, seducendoli e interessandoli.

“Esorterei i professori a usare meno il computer. A che serve? Gli studenti, nativi digitali, ne sanno più di chi dovrebbe insegnare loro l’informatica. Ai ragazzi internet fornisce, dopo anni di guerra al nozionismo, un’infinità di informazioni slegate tra loro, ma non regala senso critico, connessione dei dati e, quindi, conoscenza.

I maestri hanno il compito di sviluppare il senso critico e mettere in connessione i dati. Questi ragazzi bisogna educarli al sentimento per evitare l’analfabetismo emotivo: la base emotiva è fondamentale per distinguere tra bene e male, tra cosa è grave e cosa non lo è. E bisogna farli parlare in classe. Il linguaggio si è impoverito. Si stima che un ginnasiale, nel 1976, conoscesse 1600 parole, oggi non più di 500. Numeri che si legano alla diminuzione del pensiero, perché non si può pensare al di là delle parole che conosciamo. E la scuola è il luogo dove riattivare il pensiero.” Galimberti.