Pino De Vivo: “Caro sindaco di Vico Equense ti scrivo, venga a Faito a trascorrere una Pasqua diversa!”

“Gentilissimo Sig. Sindaco,

“Veniamo con questa nostra addirvi”

Vorremmo invitarla a trascorrere una Pasqua diversa e mi auguro voglia essere nostro gradito ospite per trascorrere una giornata intera a Monte Faito” – inizia così una missiva di Pino De Vivo, residente della montagna, indirizzata al sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore.

“Finito di pranzare e di riposare, vorremmo poi invitarla anche a girare, insieme con i suoi residenti, per le principali strade della località e rendersi conto da vicino quanto siano dissestate, impraticabili perché interrotte in vari punti, sporche e piene di rifiuti non raccolti, pericolose per i rami e gli alberi pericolanti e incombenti su persone e auto e anche per la mancanza di muretti o guardrail di protezione laterali.

Di sera poi, queste stesse strade sono completamente al buio ed il rischio di incidenti aumenta. E così di reati… i residenti del Faito si dirigono spesso in altre frazioni del Comune e vedono quanta cura e decoro è assicurata ad altre parti di territorio di questo stesso Comune.

Ed è proprio per colmare questa ingiusta differenza che La invitiamo a trascorrere una intera giornata nella nostra località… affinché Lei voglia davvero non far sentire più i suoi residenti cittadini di serie B.

I residenti del Faito – conclude – che siamo noi i medesimi.

Ci dimostri CHE NON È VERO… coi fatti e non con le parole!”.