Pimonte, finalmente via ai lavori dello stadio Comunale

Finalmente prenderanno il via i lavori per lo stadio San Michele a Pimonte. Come si legge sull’albo pretorio comunale, sono stati assegnati i lavori attraverso il bando alla ditta Italia Costruzioni srl: si parla di circa 814 mila euro per quanto riguarda i lavori, mentre il costo di gestione dell’impianto sarà di circa 40 mila euro annui. La gestione prevede una durata di 7 anni. Tutta la quota per i lavori è finanziata dal Credito Sportivo. I lavori dell’impianto riguarderanno in primis un adeguamento del campo da gioco alle norme attualmente vigenti: previste nuove tribune, nuovi spogliatoi, nuove uscite dalle tribune e ovviamente un nuovo manto erboso dove giocare. Il sindaco Palummo si è così espresso in merito: “Il nostro obiettivo è trasformare il campo sportivo in una sorta di gioiellino, rendendolo al passo con i tempi e garantendo tutti gli standard per la sicurezza”. Continuano, intanto, i problemi societari per il Pimonte.