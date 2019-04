Picerno e Pomigliano per raggiungere l’agognata salvezza. 5 giorni per il Sorrento

In cinque giorni il Sorrento ha la possibilità di ipotecare il discorso salvezza.

Domani alle ore 15 la formazione rossonera ospiterà la capolista Picerno. Le due squadre vengono da un periodo particolarmente favorevole: il Sorrento ha collezionato 17 punti nelle ultime sette partite, portandosi momentaneamente fuori dalla zona play out con un vantaggio di quattro punti. In più la squadra di Maiuri può vantare una media punti da play off nel girone di ritorno, segno che il gruppo ha trovato un buon equilibrio e che l’allenatore abbia trasmesso correttamente i propri meccanismi di gioco ai giocatori.

D’altro canto gli ospiti appaiono inarrestabili e già proiettati verso la promozione. I lucani infatti vengono da otto vittorie di fila, grazie alle quali hanno acquisito un vantaggio di nove punti dalla seconda in classifica. Il mister Domenico Giacomarro non vuole disattenzioni, mantiene il profilo basso e predica concentrazione e tranquillità per i suoi ragazzi.

Per la trasferta sorrentina, è previsto un vero e proprio esodo dei tifosi del Picerno. Si stimano infatti che siano circa in cinquecento, un record importante considerando che si tratta di un piccolo comune di quasi seimila abitanti.

Prima delle festività pasquali ci sarà anche il turno infrasettimanale. Il Sorrento sarà impegnato giovedi in casa contro il Pomigliano, avversario decisamente più abbordabile, che tra l’altro potrebbe arrivare allo stadio Italia già retrocesso, qualora questa giornata non dovesse accorciare sul Gragnano. Ad ogni modo per i granata solo un miracolo sportivo potrebbe evitare la salvezza.

Saranno due partite importanti per i rossoneri di Maiuri prima della sosta, nelle quali bisognerà raccogliere più punti possibile per mettere in cassaforte la salvezza che, fino ad un mese e mezzo fa, appariva tutt’altro che scontata.