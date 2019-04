Piano di Sorrento. Vittoria dell’avvocato Luigi Alfano, assolto ragazzo dall’accusa di guida in stato di ebbrezza: l’etilometro non funzionava

Piano di Sorrento. Ancora una grande vittoria per l’avvocato Luigi Alfano che ha ottenuto l’assoluzione per un ragazzo carottese imputato per guida in stato di ebbrezza. I fatti risalgono al 2013 e d il legale ha fondato la sua tesi difensiva sul non funzionamento dell’etilometro. Si tratta di una sentenza epocale, la prima del genere in Italia e che certamente entrerà a far parte della storia giudiziaria.