Piano di Sorrento / Vico Equense. Lutto per Michele Porzio de “La Cantinella”. Molti lo ricordano ancora per quel ristorante rinomato ad Arola, Michele ci ha lasciato all’inizio della Settimana Santa, ritorna alla Pasqua eterna, come ha annunciato la famiglia. A tutti le condoglianze della redazione di Positanonews.