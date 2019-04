Piano di Sorrento – Positano. A sorpresa nuovo riprese sulla S.S. 163 dell’Amica Geniale 2. Che succede sui tornati della Costiera amalfitana con polizia, carabinieri e vigili impegnati? Le riprese di un film, dell’Amica Geniale. Disagi e traffico ovviamente, ma sia chiaro che no siamo contro queste riprese, ben vengano, però perchè non preavvisare l’utenza della strada almeno 24 ore prima?

L’Amica Geniale 2 sarà in onda solo nel 2020, molto probabilmente nei primi mesi del prossimo anno ma, intanto, sul set della Costa d’ Amalfi e Napoli , la Campania in primo piano questa edizione, hanno ufficialmente preso il via le riprese dei nuovi episodi.

Il finale della prima stagione ci ha lasciato con lo sguardo sconvolto e arreso della bella Lila che ha dovuto rinunciare a tutti finendo a fare la vita che non avrebbe mai voluto ma al fianco del suo Stefano.

Proprio a lui ha detto sì nel finale della prima stagione nonostante il tradimento e la delusione mentre Elena la guardava impotente. In Storia del nuovo cognome, il secondo romanzo da cui sono tratti i nuovi episodi, si ripartirà proprio da quel matrimonio e dalla festa che è arrivata dopo la stessa da cui Elena vorrebbe portare via la sua Lila dopo il dolore che entrambe, in qualche modo, hanno provato. Purtroppo le cose non andranno così e mentre Lila avrà la sua prima notte di nozze da donna sposata, Elena tornerà a casa con Antonio e per poco non perde la sua verginità.

Le riprese de L’Amica Geniale 2 sono iniziate ormai da qualche giorno e non sappiamo quale sia la sequenza, soprattutto nelle riprese esterne, ma quello che è certo è che le foto e i video che arrivano dal set riguardano Giovanni Amura e Margherita Mazzucco nella romantica costa d’ Amalfi.. Anche per noi sarebbe meglio far le riprese in autunno…