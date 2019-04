Piano di Sorrento-Positano, controlli dei Carabinieri: fermate oltre 100 vetture. 50 contravvenzioni

Controlli da parte dei Carabinieri per quanto riguarda la circolazione stradale al fine di contrastare e perseguire eventuali infrazioni al Codice della Strada. Questi sono stati effettuati dai carabinieri delle compagnia di Sorrento e Amalfi sul tratto dei territori comunali di Piano di Sorrento e di Positano della strada statale 163 “Amalfitana”. Sottoposti a verifica 110 veicoli, tra auto e moto e scooter, e identificati 183 soggetti.

Il bilancio è di 50 infrazioni al Codice della Strada contestate. Inoltre un veicolo è stato messo sotto sequestro per mancanza di copertura assicurativa, mentre 3 moto sono state sottoposte a fermo 3 per collocazione di targa in posizione non conforme. Ritirate 10 carte di circolazione e 5 patenti di guida. Due soggetti, infine, sono stati segnalati al Prefetto per il possesso, per uso personale, di 2 grammi circa di marijuana.