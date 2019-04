Continuano a proporre iniziative interessantissime i fratelli Ciampa, titolari del Ristorante Pizzeria Betania (nonché di Pizza Express) a Piano di Sorrento. I due sono sempre alla ricerca di novità curiose e particolari da proporre ai propri affezionatissimi clienti. Come vi abbiamo già detto altre volte, i due talentuosi e caparbi investitori hanno completamente cambiato volto al locale, il quale ora si sta imponendo come un punto ferme delle pizzerie in Penisola Sorrentina.

Un ristorante Pizzeria che si sta affermando sempre di più nel territorio e che non accenna ad ampliare il proprio raggio d’azione. Betania è ormai considerata un caposaldo della pizza in Penisola e le ragioni sono note: la pizza dei fratelli Ciampa è eccezionale, composta esclusivamente da prodotti Dop, dal Pomodoro San Marzano alla mozzarella dei Monti Lattari, passando per l’olio Dop.

Non mancano le iniziative: il prossimo primo maggio, infatti, sarà ospite il grande cabarettista Alfonso D’Antuono.

Per l’occasione ecco i menù disponibili:

Menu Carne

Antipasto all’italiana / Primo Cannelloni ripieni / Misto di carne alla griglia con vari contorni / Bibite Frutta e Dolce …Euro 25

Menù di Pesce

Antipasto di Mare / Primo Linguine hai Frutti di Mare / Frittura di Gamberi e Calamari con vari contorni / Bibite Frutta e Dolce… Euro 30

Menù Bambini

Antipasto Crudo e Treccia / Gnocchi alla Sorrentina / Cotoletta con Patate / Bibite Frutta e Dolce … Euro 15

Un’ occasione da non perdere!



Info e prenotazioni: 081 808 7693/331-4114799

Vico Mortora, 31, 80063 Piano di Sorrento NA