Piano di Sorrento, Meta. La processione col cellulare, il post di Peppe Coppola diventa virale. Le processioni della Settimana Santa sono l’argomento principale della Penisola Sorrentina in questi giorni. Fa discutere il post di Peppe Coppola 105 che riprende uno dei partecipati ad una processione mentre consulta i messaggi sul cellulare.

A quanto pare la persona usava il cellulare per motivi non necessari durante la processione di Meta, come ci segnalano alcuni lettori.

La foto, ri-condivisa sul profilo di Peppe Coppola e sul profilo di tanti altri, è di Fabio Perrusio che voleva “ironizzare” sul fatto che senza cellulare ormai non si vive più. Infatti, come scrive lo stesso Perrusio, questo non è l’unico caso, perché ne sono stati visti in tanti usare il cellulare durante la rappresentazione religiosa.