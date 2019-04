Piano di Sorrento. L’ufficio tecnico si occuperà del restyling di Piazza della Repubblica, bocciato il progetto dei privati

Piano di Sorrento. Il Consiglio comunale ha deciso che a redigere il progetto per i lavori di restyling di Piazza della Repubblica sarà l’ufficio tecnico comunale mettendo così da parte il progetto che venne donato al Comune da una società privata di ingegneria. Il nuovo responsabile dell’ufficio tecnico l’archietetto Francesco Saverio Cannavale unitamente al geometra Dario Pappalardo hanno presentato una relazione nella quale si evidenzia che il progetto della società privata non è conforme al Piano Urbanistico Territoriale della penisola sorrentina né al Piano Regolatore in generale. Inoltre la donazione del progetto da parte della società privata non è mai stata perfezionata davanti ad un notaio e, conseguentemente, il Comune carottese non può esserne considerato il proprietario. Per questi motivi la giunta comunale, con l’accordo di maggioranza ed opposizione, è giunta alla decisione di bocciare il progetto dei privati affidando il compito all’ufficio tecnico. La proposta progettuale è già in fase di lavorazione e si prevede venga terminata e presentata entro il prossimo autunno o, al massimo, entro la fine dell’anno in corso.