Piano di Sorrento. La tradizione locale della benedizione dei rami di ulivo nella Domenica della Palme arriva in America

Quando le tradizioni della penisola sorrentina superano i confini grazie all’amore ed alla passione dei nostri connazionali all’estero. Patrick O’Boyle, i cui nonni erano originari di Piano di Sorrento, è nato e vive in America ma fa spesso ritorno nella città della penisola sorrentina della quale ama le tradizioni e la cultura. Al punto che, dopo aver visto sui social delle foto riguardanti la benedizione delle Palme con i caratteristici rami di ulivo decorati con strisce di carta velina colorata ed i tradizionali “caciocavallini”, ne è rimasto letteralmente conquistato e si è impegnato in prima persona per portare questa tradizione in America. Sono oramai tre anni che Patrick per la domenica delle palme si procura i rami di ulivo e riesce ad avere (con non poche difficoltà) i famosi “caciocavallini” ed ogni anno aumentano le persone che si lasciano coinvolgere e partecipano alla preparazione della Domenica delle Palme. Anche quest’anno il rito si ripete e sabato saranno in tanti gli americani che al Monte Carmel Newwark Parish Center si ritroveranno per decorare insieme i rami di ulivo da benedire il giorno successivo. Una storia molto bella e che ci fa comprendere quanto siano importanti le nostre tradizioni e come siano fondamentali le radici per gli italiani che vivono all’estero ma che, con dei gesti semplici, riescono a mantenere forte e ben saldo il legame con la terra di origine dei loro avi.