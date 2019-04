Piano di Sorrento. La cooperativa PRISMA perde il ricorso per l’asilo nido chiuso . Nulla da fare per la cooperativa Prisma: l’asilo nido di San Liborio resterà alla cooperativa Il Canguro.

Così ha deciso la sezione napoletana del TAR Campania che ha respinto il ricorso presentato dalla Prisma che aveva impugnato gli atti con i quali era stata aggiudicata in locazione alla Cooperativa sociale “Il Canguro” a r.l. l’immobile comunale, ubicato alla Via San Liborio, destinato alla gestione del servizio di Asilo nido comunale.

Secondo i giudici amministrativi il ricorso sarebbe infondato nel merito, in quanto la procedura scelta dal Comune non rientra tra quelle disciplinate dal d.lgs. 50/2016, in quanto da agli causa risulterebbe prevalente…

…l’intento di stipulare un contratto avente ad oggetto la “disponibilità di locali” per un periodo di tempo determinato, sia pure con vincolo di destinazione d’uso che deve qualificarsi, in ossequio ai principi giurisprudenziali evocati in giudizio dalla medesima ricorrente, come locazione in senso proprio. Non può essere negata la possibilità di affidare un locazione un immobile con vincolo di destinazione, peraltro, mediante procedura di gara, laddove il bando dia prevalenza alla disponibilità dei locali (cfr. T.A.R. Milano sez. I, sent. 2010 del 23.10.2017).

Intanto, a prescindere dal ricorso, l’asilo nido di San Liborio, nonostante risulti ultimato da circa tre anni continua ad essere chiuso.