Piano di Sorrento . Siamo a Marina di Cassano su uno spettacolare pontile sul mare che si affaccia sul Golfo di Napoli , Capri, Ischia, il Vesuvio , il cielo ..

Riapre l’antico bagno Nettuno, luogo esclusivo dove trascorrere i tuoi momenti da sogno.

I bagni Nettuno, si trovano alla Marina di Cassano a Piano di Sorrento, un posto magico dove non solo passare un estate in completo relax, ma dove poter festeggiare cerimonie ed occasioni importanti

Per Pasqua, non perderti i loro menù esclusivi di mare e di terra, con pietanze preparate dallo chef solo per il 21 ed il 22 aprile.

Con un panorama mozzafiato all’antico bagno Nettuno, puoi gustare piatti e vivere attimi unici.

Cosa aspetti? Prenota subito il tuo pranzo di Pasqua e/o Pasquetta al numero 360 414 905 oppure organizza la tua cerimonia nel posto più magico e romantico di Piano di Sorrento!

Trovi Antico Bagno Nettuno in Via Marina di Cassano, 42, 80063 Piano di Sorrento NA