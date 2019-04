Piano di Sorrento . Esposto del WWF per le barracche di Madonna di Roselle . Claudio d’ Esposito ha scritto che “Nel Comune di Piano di Sorrento in un fondo il cui accesso è sito alla fine di via Bagnulo sulla sinistra, è stata realizzata ormai da anni, tramite stesura al suolo di cemento e materiale bituminoso, una vasta area adibita a parcheggio per autovetture e autobus turistici di servizio all’albergo Albatros.

Nell’area in oggetto sono presenti anche due tettoie in lamiera, immediatamente addossate al campanile della chiesa settecentesca di S. Maria delle Grazie detta di Rosella. In tale fondo sono rimasti ormai solo pochi sparuti alberi di agrumi, in questi giorni ulteriormente potati, posti al confine con una analoga area, utilizzata anch’essa come parcheggio di autovetture con accesso da via Cassano – l’intero territorio del Comune di Sorrento è stato dichiarato di notevole interesse paesaggistico e ricade nell’ambito di efficacia del PUT per l’Area Sorrentino-Amalfitana ai sensi della L.R. 35/87.

Ora, in considerazione di questa premessa l’associazione ambientalista, rilevato anche che la zona è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.L.vo 42/2004, chiede un sollecito intervento atto a verificare la legittimità della destinazione d’uso dell’area, dell’edificazione delle tettoie la loro conformità ad eventuali atti autorizzativi rilasciati.