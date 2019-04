Piano di Sorrento, ennesimo incidente in via Cavone: donna in motorino investita da un’auto – FOTO

Ennesimo incidente in via Cavone a Piano di Sorrento. Pochi minuti fa, una donna che era a bordo del suo motoveicolo è stata travolta da un’auto in corsa. Non abbiamo ulteriori dettagli al momento, quello che sappiamo, però, è che la donna stava svoltando in via dei Platani quando è stata centrata in pieno da un’automobile che pare stesse viaggiando a velocità rilevante. Sul posto sono intervenuti celermente i sanitari del 118 che hanno portato la donna in ospedale: non sembra che la donna sia stata ferita in modo grave.

Ancora una volta, quindi, via Cavone si dimostra teatro di incidenti stradali: tra pedoni investiti, motoveicoli travolti e tamponamenti vari, spesso ci troviamo a dover raccontare di incidenti avvenuti su questa strada. Alle volte abbiamo tristemente anche dovuto parlare di incidenti mortali.