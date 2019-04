Piano di Sorrento. Don Rito Maresca celebrerà le nozze di Veronica Maya a Marina di Cassano. Divieto di accesso per tutti i veicoli

Piano di Sorrento. Cresce l’attesa nel borgo di Marina di Cassano per il matrimonio di Veronica Maya, che alle 20.00 di oggi sposerà per la terza volta Marco Moraci, il chirurgo estetico con il quale ha avuto tre figli: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora. Il primo sì fra i due fu pronunciato nel 2017 su una spiaggia ai Caraibi, ma per questioni burocratiche non venne mai registrato ufficialmente in Italia. Ed allora ci fu il rito civile in comune ed ora il tanto atteso matrimonio religioso. Veronica ha scelto Piano di Sorrento e la piccola chiesa della Marina di Cassano perché è proprio nel borgo marinaro della città che i suoi genitori hanno avuto per venti anni un ristorante ed è per lei un luogo legato a tanti bellissimi ricordi, cornice ideale per il suo giorno più bello. A celebrare le nozze sarà Don Rito Maresca, amministratore parrocchiale di Mortora. Pochi gli invitati, circa un’ottantina e tutti vestiti in stile anni Trenta per volere degli sposi. La sposa raggiungerà Marina di Cassano in barca e dopo il rito religioso la giornata andrà avanti con una bellissima festa che si concluderà con una strepitosa torta a sette piani. Per l’occasione sono state montate anche delle bellissime luminarie che renderanno ancora più magica Marina di Cassano e faranno da scenografia al matrimonio di Veronica e Marco. Sicuramente saranno molti coloro che vorranno raggiungere il borgo per assistere all’evento al quale è prevista la partecipazione di molti personaggi dello spettacolo e che sarà seguito da Barbara D’Urso e dalle telecamere di Canale 5. Proprio per questioni di sicurezza è stato emesso un dispositivo con il quale si stabilisce il divieto di transito, dalle ore 19.00 del giorno 24.04.2019 alle ore 2.00 del giorno 25.04.2019 nel borgo di Cassano. Sarà possibile accedere alle rampe che conducono fino a Marina di Cassano fino al parcheggio “Acqua Pazza” per poi proseguire a piedi oppure parcheggiare in Via delle Rose e raggiungere la spiaggia con l’ascensore comunale. Previsto, inoltre, il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli, nel tratto compreso fra l’ascensore comunale ed il ristorante Alizeè, dalle ore 18.00 del giorno 24.04.2019 alle ore 2.00 del giorno 25.04.2019. Sarà ovviamente consentito l’accesso dei veicoli di emergenza e soccorso e della troupe televisiva.