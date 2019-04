Piano di Sorrento. Domani la processione Bianca dell’oratorio San Nicola coi testi di don Angelo Castellano

“La pietà popolare esprima sempre più la dimensione costitutiva del Popolo di Dio che, condividendo la stessa fede nel Signore Gesù, cammina per le strade della storia, tenendo fisso lo sguardo al Cielo, comune Patria, nella forza della preghiera corale che tutti unisce e conforta”.

Don Angelo Castellano

E’ così che si annuncia “La Dolce Croce Amata” , la processione del martedì Santo dell’Oratorio di San Nicola della Congrega dei Luigini . In questo Oratorio noi di Positanonews , in questi 15 anni che ci occupiamo quotidianamente della vita carottese , abbiamo visto tante belle iniziative culturali e sociali, una perla nascosta nel ventre della Penisola sorrentina, visto che questo Oratorio si trova incuneato in vicoli storici di fronte alla casa che diede i natali a Raffaele Lauro.

Siamo anche stati presenti alle prove, ma abbiamo promesso all’amico Biagio di non pubblicare i video prima della processione. Promessa mantenuta. Ci sarà un coro femminile. I testi di don Angelo Castellano parroco di Seiano di Vico Equense noto per la passione per la musica , musica Peppe Masi, Domani alle 20,30 la processione

La bellissima foto è targata Capilupo.