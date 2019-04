Piano di Sorrento. D’Aniello Gesù alla Via Crucis “Crocefisso perchè gay, ma a tanti manca il coraggio” . Si avvicina la manifestazione storica carottese per la prossima settimana, Gesù viene interpretato da Peppe D’Aniello che fa un post virale e da riflettere sul social network Facebook

è solo una riflessione, pensavo un attimino, gli stessi gay in penisola sorrentina tempo fa mi hanno crocifisso,….ancora tutt’oggi,ma capisco,l’invidia e brutta,essere coraggiosi spesso non ripaga…anzi! Crocifisso per un modo mio di espormi, ma il controsenso è proprio qui,quando poi ci sono i…..”gay pride”

li vedi tutti quanti pronti con piume e pailettes….

MA VOI PER CASO, PENSATE DI ESSERE MENO GAY SE NON VI ESPONETE…..? Illusi!!

felicissimo di essere me stesso,e felicissimo di sapere che qualcuno”SA”che io ho anche un cuore….

NB,IO NON PARLO DEGL’ETERO…..

MA DEI GAY INFAMI CHE ESISTONO.

QUINDI PER ARRVIARE AL MIO CORAGGIO DOVETE SUDARE,MA DI BRUTTO 😉

MA LA COESIONE TRA IL GENERE DOV’E ?