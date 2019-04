Piano di Sorrento: Comunicazione dell’associazione Nuotatori del Golfo

Il presidente Vittorio Cuomo rende noto che l’associazione Nuotatori del Golfo, convoca un’assemblea per tutti gli associati, tesserati e di chi ne ha diritto per il giorno domenica 28 aprile ore 09:00 prima convocazione ed ore 10:00 seconda convocazione presso la piscina i Pini, corso Italia 242 in Piano di Sorrento, per discutere del seguente ordine del giorno:

Rendiconto economico finanziario 2018;

relazione di missione sociale:

varie ed eventuali.

Grazie per l’attenzione.