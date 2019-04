Piano di Sorrento, il Comune apre le selezioni per 4 posti da istruttore tecnico

Il Comune di Piano di Sorrento è in cerca di 4 istruttori tecnici, ecco perché ha disposto la selezione di altrettante figure. Come si legge nell’ordinanza, la decisione è stata presa dopo l’approvazione del Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 2019/2021. Si tratta di 4 figure di Istruttore Tecnico, categoria C, Posizione giuridica C1, e contratto a tempo indeterminato e parziale al 33,33%.

Si precisa che la suddetta procedura di mobilità volontaria resta comunque subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e pertanto l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità costituisce condizione risolutiva della medesima.

Ecco i requisiti dei candidati per l’ammissione alla procedura di selezione:

1. essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

2. essere inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico” categoria giuridica iniziale C1 del CCNL Funzioni Locali, o in categoria equivalente se di diverso comparto;

3. aver superato il periodo di prova presso l’amministrazione di appartenenza;

4. essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di provenienza, con il quale si autorizza il trasferimento presso il Comune di Piano di Sorrento;

5. essere in possesso della patente di guida Categoria B o superiore;

6. non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nel biennio precedente la data della domanda di partecipazione alla mobilità;

7. non aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

8. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento di tutte le mansioni richieste dal profilo professionale di Istruttore Tecnico, senza prescrizioni; a tal fine, questo Comune acquisirà direttamente e previamente dall’Amministrazione di provenienza, la dichiarazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni, ovvero, si riserva di accertare l’idoneità prima di darluogo alla mobilità.