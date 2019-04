Sono cominciati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria ai marciapiedi di Piazza Cota a Piano di Sorrento. Questi riguardano le aree circostanti e antistanti la Casa Comunale, con sostituzione dell’esistente pavimentazione in asfalto colato con pietra naturale (lavica).

I lavori dureranno 60 giorni e sono eseguiti dall’impresa General Costruzioni srl. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle tradizionali manifestazioni pasquali, i lavori saranno suddivisi in due fasi: nella prima fase si opererà esclusivamente sui marciapiedi ubicati sul perimetro della Casa Comunale, lasciando libera l’area antistante l’accesso; nella seconda fase si perderà sulla restante pavimentazione, nell’area centrale alla Piazza, ove sono ubicati il Monumento ai caduti e le aiuole.

di 7 Galleria fotografica Piano di Sorrento: Cominciano i lavori a piazza Cota









Dal Comune fanno sapere come: “Nel corso dell’esecuzione dei lavori, si cercherà, per quanto possibile, di limitare gli inevitabili disagi per i cittadini e gli operatori economici”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 5° settore tel. 081 5344431, 5344432, 5344434.