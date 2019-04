Piano di Sorrento . Campus della Salute speciale, anche gli artisti aderiscono . Ecco quali.

Venerdì 26 Aprile parte il Campus 3S a Piano di Sorrento in Piazza Cota. Una iniziativa che noi di Positanonews abbiamo deciso spontaneamente di sponsorizzare mediaticamente con la nostra forza e passione, per la gente , in mezzo alla gente.

Anche gli ARTISTI della Penisola Sorrentina hanno aderito a questo prezioso ed importante evento dedicato alla SALUTE ed alla PREVENZIONE –

“L’ARTE incontra la SOLIDARIETÀ'” :

in palcoscenico si alterneranno GIOVANNI IACCARINO – MARCO PALMIERI – FRANCESCA MARESCA – PAOLO DI SOMMA (Mago Sannel) – LUIGI BELATI – ed altri artisti che si aggiungeranno a noi,per un pomeriggio di gioia e di amicizia.