Piano di Sorrento. Lungo la strada che collega i Colli di San Pietro con Positano si è sfiorata la tragedia per l’improvvisa caduta di un albero. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno lungo il tratto interessato ed è stato un vero caso fortuito essendo quella di oggi una giornata che ha visto molte persone raggiungere la costiera approfittando del clima particolarmente piacevole. Ma come mai un albero cade improvvisamente? Sicuramente il motivo è dovuto alla mancata manutenzione del patrimonio arboreo che andrebbe salvaguardato e curato per garantire la protezione del verde e la sicurezza di quanti ogni giorno percorrono quel tratto di strada. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per regolamentare il traffico dei veicoli e gli operati che hanno provveduto a rimuovere l’albero caduto.