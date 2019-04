Piano di Sorrento: Buon 50° compleanno Felicetta

Ieri la cara amica Felicia, conosciuta da tutti come Felicetta la “Paucciana”, ha festeggiato il suo 50° compleanno. Un super traguardo per la moglie di Luigi Trapani, conosciuto da tutti come Giggino.

Una brava donna, una brava moglie, una brava mamma di due figli, Flora e Cristoforo, ormai diventato chef stellato di fama internazionale, e una bravissima nonna della piccola Chiara, che presto compirà 2 anni.

Felicetta è una donna creativa e dinamica: con le sue mani d’oro tutta la frutta e la verdura che passa da lei si trasforma in un’opera d’arte.

“Averli e non sentirli e un grande PRIVILEGIO !!! Grazie a tutti per gli auguri. Appena lo chef Cristoforo Trapani potrà raggiungerci organizzerò una grande festa dove tutti sarete invitati !!!” – Scrive su Facebook per ringraziare amici e parenti.

Come scrive lei 50 anni e non sentirli, proprio così, perché Felicetta è una bellissima donna, voluta bene da tutti!

Tanti auguri cara Felicia, ti vogliamo bene un abbraccio forte da tutta la redazione di Positanonews !