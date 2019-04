Piano di Sorrento Rappresentazione Storica 1984. – 36°Edizione ha varie novità, che sentirete in video, pilastro della manifestazione , le bravissime ragazze del Magic Medley Ballet di Marilina Iacono. con il gruppo di Erode che si tinge di rosso. Peppe Locria presentatore vulcanico ci parla dei protagonisti, qui sono stati tanti anche le compagnie teatrali I Murattori di Positano e La Zeza di Sant’Agnello , con Marilina Iacono il loro impegno lo hanno dato anche gli altri soci fondatori Antonio Irolla e suo figlio Luigi,Giuseppe Marotta,Raffaele Iacono,Raffaele Pane , Antonio Mirone che ha curato gli allestimenti scenici,il fiorista Giovanni Castellano che ci ha donato i fiori,le signore Teresa Zeccato e Biancamaria Gargiulo per aver allestito la Reggia di Erode ,il personale di Villa Fondi ,la sartoria della Signora Clelia Coppola che ha realizzato l’abito della Madonna e dei sacerdoti, Peppe D’Aniello sarà uno dei due Gesù, ballerino e maestro di danza che non ha mai nascosto coraggiosamente la sua omosessualità, e per questo ha subito la sua personale Via Crucis, insomma ci sono davvero tanti spunti che fanno rendere questa manifestazione davvero unica oltre che sempre più bella negli ultimi anni, anche grazie alla splendida scenografia di Villa Fondi e Piazza Cota , sono tanti altri ad aver contribuito alla organizzazione dall’amministrazione Iaccarino a vigili e protezione civile contribuiscono alla buona riuscita dell’evento che negli ultimi 15 anni è sempre stato seguito da Positanonews.

CIRO FERRIGNO

Ciro Ferrigno firma la regia dell’edizione 2019 della Rappresentazione Storica 84 che sarà rappresentata a Piano di Sorrento mercoledì 17 Aprile. Un professore con la cultura e la passione per il teatro e che è stato l’anima di una delle più antiche compagnie tratrali della Penisola Sorrentina.Laureato in Scienze Economiche, Ciro Ferrigno ha insegnato Discipline economico-aziendali e turistiche in molti Istituti Statali: tra gli altri il Tecnico Commerciale “Ernesto Cesaro” di Torre Annunziata ed il Turistico di Sant’Agnello. Dal maggio del 1972 dirige senza soluzione di continuità la “Piccola Compagnia di Teatro”, diventata nel ‘79 “Compagnia Stabile di Teatro di Piano di Sorrento” e quindi trasformata nel 1996 nel “Gruppo Culturale”, che anima incontri culturali a cadenza mensile. Questa attività, che ha superato i quarant’anni, ha sempre conseguito risultati notevoli di critica e di pubblico.

Per il teatro, Ferrigno ha scritto numerosi testi ( “Ilian”, “Divina”, “Storia di un amore”, “Elisa, Elisa!”, “Pulcinella, conte per amore”, “Solitudine”, “Sogno di Natale”, ecc.) ed ha curato la rielaborazione e l’adattamento di alcuni testi classici come la “Didone abbandonata” ed il “Mito di Orfeo ed Euridice”.

Ha pubblicato sette raccolte di componimenti poetici: “I Fiordalisi” (1979) e “Tiempo ‘e passione” (1984) per le Edizioni di “Valori Umani” di Napoli, “’O cunto” (1985), “Lettere per i tuoi occhi” (1986) e “E’- Poesie d’amore” (1993) presso la casa editrice “Il Sorriso di Erasmo” di Massalubrense. Nel 2011 “La Geografia del Cuore” presso Nicola Longobardi Editore di Castellammare di Stabia ed infine “Alla Madonna di Rosella” nel 2013 presso la Legatoria “La Pergamena” di Piano di Sorrento.

Nel 2005 ha pubblicato “Piano di Sorrento – Pagine di Storia” e “L’ultimo campanaro” presso la Tipolitografia Gi-Emme di Piano di Sorrento. Nel 2008 “Storie di paese”, nel 2009 “La Pasqua” ed ancora “I Racconti del lunedì” nel 2016 presso Nicola Longobardi Editore di Castellammare di Stabia.

Molti i Saggi curati da Ferrigno (“Le edicole votive maiolicate di Piano di Sorrento” ecc.) ancora inediti.

PROGRAMMA

Mercoledì 17 Aprile 2019 ore 19,30: Sagrato Chiesa di Santa Teresa — Piazza delle Rose — Villa Fondi — Corso Italia — Piazza Cota Rappresentazione Storica della Passione e Morte di Gesù

Ore 16.30: Raduno Partecipanti all’Istituto Nautico

Ore 19.15: Corso Italia angolo via Cavottole – Pretorio di Pilato e Guarnigione Romana

Ore 19.45: Villa Fondi Quadri Viventi – Ultima Cena — Orto degli Ulivi — Tradimento di Giuda – Processo del Sinedrio

Ore 20.45: Via Francesco Ciampa – via delle Rose – Corso Italia

Ore 21.15: Piazza Cota Processo a Gesù

Ore 22.00: Via Casa Rosa — Via Bagnulo — Via dei Pini — Corso Italia Rappresentazioni: Gesù cade sotto la croce – Incontra sua Madre e aiutato dal Cireneo – la Veronica asciuga il suo Volto – incontra le donne di Gerusalemme

Ore 23.00: Parcheggio via Cavottole — Crocifissione — Deposizione nel Sepolcro

Calendario delle processioni della Settimana Santa a Piano di Sorrento, suddiviso come segue:

MARTEDÌ 16 APRILE

– ore 20,30

Congrega dei Luigini

GIOEVDÌ 18 APRILE

– ore 20,15

Arciconfraternita della SS. Annunziata

– ore 22,30

Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti di Trinità

VENERDÌ 19 APRILE – notte

– ore 2,30

Confraternita della Purificazione di Maria SS. di Mortora

– ore 2,45

Arciconfraternita della Morte ed Orazione

VENERDÌ 19 APRILE – sera

– ore 19,30

Confraternita della Purificazione di Maria SS. di Mortora

– ore 20,00

Arciconfraternita della Morte ed Orazione

– ore 20,00

Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti di Trinità