Piano di Sorrento. Annullato il trasferimento a Pescara per il Comandante della Polizia Municipale Marco Porreca

Piano di Sorrento. Marco Porreca continuerà a ricoprire il suo ruolo di Comandante della Polizia Municipale di Piano di Sorrento fino a data da destinarsi. Il suo trasferimento a Pescara, che sarebbe dovuto avvenire a partire dalla giornata di ieri, non avrà più luogo. Nella determina del Comune a firma di Giacomo Giuliano, funzionario responsabile del personale, si legge che “il Comune di Pescara comunicava l’impossibilità all’immissione in servizio del dott. Marco Porreca per la data inizialmente indicata del 01.04.2019, auspicando il differimento dell’assunzione al 01.05.2019”. Ed ancora nella determina viene riportato che “fermi restando tutti gli atti di assenso già prodotti da questo ente, l’effettivo trasferimento per mobilità al Comune di Pescara del dipendente Dott. Marco Porreca, verrà dunque disposto con un ulteriore specifico atto, solo allorché verrà acquisita nuova nota da parte del Comune di Pescara con comunicazione del “dies a quo”; di dare altresì atto, che fino a quando non avverrà il trasferimento per mobilità volontaria esterna del Dott. Marco Porreca presso il Comune di Pescara, lo stesso continuerà a tutti gli effetti di legge ad essere dipendente di questo Comune ove continuerà a svolgere le sue mansioni nel rispetto del contratto di lavoro in essere”. Auguriamo quindi al Comandate Porreca un buon proseguimento della sua attività nel comune carottese.