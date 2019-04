Piano di Sorrento ancora più bella e vivibile grazie alla nuova segnaletica con un bel tocco di verde

Piano di Sorrento. Continuano i lavori di restyling nella città della penisola sorrentina, che prevedono anche l’abbellimento delle strade e piazze carottesi. Uno degli interventi è quello che riguarda la nuova segnaletica, con l’apposizione di moderne strutture in ferro ospitanti le varie indicazioni che vanno a sostituire i vecchi cartelli a vantaggio di un design più moderno e funzionale. Le nuove strutture riprendono perfettamente lo stile delle pensiline installate alle fermate degli autobus, degli orologi e degli spazi realizzati recentemente per l’affissione dei manifesti che hanno finalmente reso un’immagine più ordinata e pulita alle mura cittadine. Le strutture ospitanti la segnaletica sono state collocate nei punti cruciali della città e, proprio ieri, sono state anche abbellite da vasi in cemento contenenti piante e fiori che sicuramente donano una nota di verde che non guasta mai. Ci complimentiamo con l’amministrazione comunale carottese per l’ottimo lavoro che sta svolgendo per rendere Piano di Sorrento ancora più bella e vivibile.

Foto di Marco D’Esposito