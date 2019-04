Piano di Sorrento. Importante traguardo per Gary Spampinato, che oggi ha festeggiato i suoi 101 anni con un pranzo alla Trattoria Italia. Insieme a lui per questa occasione speciale anche i due parroci di Pompei, i fratelli Gargiulo, carottesi doc. Ad allietare il pranzo anche un duo musicale che con chitarra e mandolino hanno reso l’atmosfera ancora più gioviale, in un ambiente dai sapori familiari e dalla calda accoglienza come quello della Trattoria Italia. A festeggiare i 101 anni di Spampinato c’eravamo anche noi di Positanonews e rinnoviamo ancora una volta gli auguri più sentiti per questa ricorrenza.

di 14 Galleria fotografica Gary Spampinato