Penisola Sorrentina, Rosario Lotito (M5S) su viabilità: no ai vecchi progetti, basta traffico e smog

Rosario Lotito dice no alle grandi opere e ad uno smodato traffico. Questa è la reazione dell’esponente del Movimento 5 Stelle di Sorrento, apprendendo le ultime decisioni varate dall’organo di governo della Regione Campania. Vecchi progetti per la regimentazione del traffico, sarebbero stati rivalutati a Palazzo Santa Lucia, per risolvere il problemi in Penisola Sorrentina: Rosario Lotito attraverso un intervento sui social ritiene assurde e retrodatate le opzioni proposte, avanzando soluzioni sostenibili per il territorio.

Leggo con sgomento che la Giunta Regionale ha dato il via libera alla stesura di uno studio di fattibilità per una variante alla statale Sorrentina. Si tratta di costruire una strada di circa 3 km che si svilupperà quasi completamente in gallerie e collegherà direttamente Vico Equense a Piano di Sorrento, per agevolare l’accesso di auto, camion e autobus. Si tratta di un vecchio progetto accantonato da anni tornato improvvisamente un auge chissà poi perché. Oramai è chiaro, a questi sedicenti Amministratori di risolvere il problema traffico in Penisola Sorrentina non gliene frega un bel niente anzi, invece di andare in Regione e sbattere energicamente i pugni sul tavolo per chiedere una circumvesuviana che funzioni con nuovi e più treni, stazioni sicure e corse notturne, possibilmente non pagate dai cittadini, (forse non tutti sanno ma le tante decantate corse notturne dell’EAV sono pagate da tutti i cittadini) questi pseudo amministratori cosa fanno? Avallano scellerate idee ed assurdi progetti di gallerie, ponti e metropolitane peninsulari. Le soluzioni vere sono altre, sviluppare le vie del mare, potenziare il trasporto interno con mezzi elettrici, battersi insieme ai sindaci di Castellammare e Pompei al fine di creare un HUB a Masseria del Curato (Pompei) di smistamento autobus in modo da far arrivare i turisti con la circumvesuviana, raddoppio del binario nel tratto Castellammare Sorrento. Vogliamo una penisola Smart più a misura d’uomo, dove poter vivere di buona aria e non rischiare di morire di smog.

L’OMS nell’ultimo incontro tenutosi a Lione, ha affermato: i gas di scappamento dei motori diesel sono “cancerogeni certi” per gli esseri umani e l’esposizione a tali gas è associata ad un rischio accresciuto di tumore al polmone ed anche ad un maggior rischio di cancro alla vescica. Le prove scientifiche sono inconfutabili ha dichiarato il presidente del C.I.R.C. Christopher Portier.