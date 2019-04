Paura terrorismo a Pompei, altro che Isis era un falso kamikaze con bottiglie di whisky

Pompei. Gli agenti del commissariato di Polizia hanno fermato un sospettato dopo aver notato un rigonfiamento «sospetto» nel girovita sotto il giubbotto. È subito scattato l’allarme ed è stato avviato il protocollo sicurezza: i poliziotti hanno bloccato l’uomo e, con tutte le cautele del caso, controllato cosa nascondesse sotto la giacca. Quello che hanno scoperto è qualcosa di sorprendente: l’uomo indossava una cintura simile a quella utilizzata dai kamikaze solo che al posto del detonatore e delle cariche esplosive c’erano cinque bottiglie di whisky rubate.

L’uomo, risultato essere un pregiudicato 56enne di Boscoreale con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà per furto. La merce rubata da un supermercato pompeiano, del valore di circa 60 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per il falso allarme, gli agenti, per stemperare la tensione accumulata nel corso della delicata operazione, si sono lasciati andare ad una risata liberatoria. I poliziotti, agli ordini del vicequestore Stefania Grasso, con il fermo del «kamikaze fake» hanno dimostrato che la rete antiterrorismo – attivata su tutto il territorio cittadino e in modo particolare nei punti sensibili quali Parco Archeologico e Basilica secondo i dettami stabiliti dal Viminale – ha funzionato ampiamente.

Nell’ottica della prevenzione, gli agenti hanno svolto anche diverse perquisizioni domiciliari presso abitazioni di pregiudicati. Controlli che continueranno nei prossimi giorni al fine di bloccare eventuali azioni criminali organizzate dai clan che operano nell’hinterland. È stata una giornata movimentata, quella di ieri, che ha visto transitare per Pompei circa 50mila persone – tra pellegrini e turisti degli Scavi a ingresso free -. Gli agenti sono dovuti intervenire con urgenza per fermare un 50enne schizofrenico che, dopo essersi barricato in casa, gettava in strada, dal balcone, mobili, sedie e oggetti pesanti. Dopo aver messo in sicurezza i turisti e i pellegrini – in transito per via Duca d’Aosta – gli agenti, dopo aver chiesto l’ausilio dei vigili del fuoco e del 118, sono riusciti a convincere l’uomo a collaborare. Il 50enne pompeiano – in cura presso un centro di igiene mentale dell’Asl – è stato sottoposto al Tso presso una struttura ospedaliera idonea.

Nei prossimi giorni, gli agenti al comando della dirigente Stefania Grasso continueranno a pattugliare centro e periferie per prevenire eventuali episodi di criminalità