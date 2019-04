Ora è ufficiale: il sindaco Giuseppe Tito ha reso noti i nomi dei 12 candidati che compongono la lista di “Patto per Meta“. In realtà, già da diversi mesi, noi di Positanonews stavamo cercando di carpire quante più informazioni possibili circa l’identità dei 12 che accompagneranno il “sindaco del Popolo” alle prossime elezioni comunali, previste per il 26 maggio. Di sorprese, difatti, non ve ne sono.

Come avevamo anticipato, confermato il vice sindaco Pasquale Cacace e gli assessori Biancamaria Balzano, Angela Aiello e Massimo Starita. Confermati i consiglieri Roberto Porzio e Raffaele Russo. Una delle novità, se così possiamo definirla, è sicuramente il ritorno di Raffaele Mormile in politica dopo diversi anni di assenza. Tra i nomi figura anche quello di Corrado Soldatini, consigliere comunale. Chiudono il cerchio Wanda Sposito, Rosanna Testa, Augusto Ercolano e Pietro Rossi.

Questa la “squadra” che darà battaglia ai rivali. Presumibilmente l’avversario più ostico sarà il Movimento 5 Stelle che a quasi un mese dal prossimo confronto elettorale ha ufficializzato come proprio candidato un nome storico dell’attivismo pentastellato in penisola sorrentina. Con “Cambiamo Insieme Meta”, sarà infatti Domenico Lusciano il candidato che il prossimo 26 maggio sfiderà il sindaco uscente Giuseppe Tito. Stabiese di origine ma metese di adozione, laureato in Lingue e Letterature Straniere, il Prof. Domenico Lusciano, insegna lingua inglese presso l’I.T.C. “Luigi Sturzo” a Castellammare di Stabia.