GLI AMANTI DELLA COSTIERA ORE NEL TRAFFICO

“GRANDI STRADE PIENE E VECCHI ALBERGHI DIMENTICATI…” Cantava Ron…

OSPITI INTERNAZIONALI

Sorrento e la penisola invasa da vacanzieri e turisti ultimora. Grande confusione sui treni e nelle strade del territorio. Traffico in tilt causa flussi enormi di viaggiatori della “pasquetta”, arrivati nel nostro territorio, lungo le strade, con ogni mezzo di locomozione. Inaspettatamente alcuni incidenti non di grossa entità, hanno rallentato e poi bloccato il traffico in costiera tra le strade dei comuni limitrofi tra S.Agnello e Meta e lungo la strada principale che porta a Punta Scutolo e sui Colli in direzione Positano. Inizia la stagione del sole del relax ma il tempo inclemente ha creato problemi a diverse ammistrazioni sulla costa amalfitana per le mareggiate e per il vento forte . Sulle case e sulla statale, lungo le più impegnatve strade di percorrimento e di collegamento ad Amalfi e Positano problemi di viabilità. Un mare in tempesta e vento pericoloso con forza d’urto da far venire i brividi anche ai più coraggiosi turisti. Nessuno si è fermato al tempo grigio, senza preocuparsi di un tempaccio che ha creato come dicevamo, grossi problemi di traffico e viabilità. Enormi flussi di persone e ospiti stranieri a visitare le bellezze della costa sorrentina e amalfitana. Ravello città della musica e dell’amore al primo posto per gli apuntamenti e gli incontri pasquali. Mare e vento, auto negli ingorghi e strutture turistiche piene con ospiti mordi e fuggi. Si lamentano alcuni grossi albergatori che si aspettavano maggior numero di prenotazioni in questo ponte di Albis ma putropppo scarseggia la qualità dei clienti danarosi che in questi anni hanno fatto la fortuna della migliore imprenditoria turistica e alberghiera, positananese, amalfitana e sorrentina. Ristoranti pieni e agriturismo in tilt per il maltempo, alberghi di prestigio con i personaggi più importanti del jazz set internazionale.