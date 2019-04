Pasqua made in Caruotto: il contest fotografico del Forum dei Giovani di Piano

Quest’anno il Forum dei Giovani di Piano di Sorrento vuole fare un regalo a tutti i follower giovani (e non) della penisola, attraverso il contest fotografico: Pasqua made in Caruotto!

COSA FARE PER PARTECIPARE?

Immortalate le tradizioni pasquali della nostra penisola. Non siate timidi, mostrateci le più buone prelibatezze culinarie che conoscete, attimi di manifestazioni religiose o aspetti tipici del folklore delle nostre zone.

Insomma, mostrateci cosa significa Pasqua per voi!

Tutte le fotografie dovranno essere inviate all’indirizzo email: fdgpiano18@gmail.com o tramite la pagina Facebook del Forum dei Giovani di Piano, allegando una breve descrizione, il nome dell’autore e un recapito telefonico.

QUALI SONO LE TEMPISTICHE?

I ragazzi del Forum raccoglieranno tutte le fotografie dall’8 aprile al 22 aprile e le pubblicheranno sulla loro pagina Facebook il 23 aprile alle ore 14:00.

Da quel momento sarà possibile iniziare a condividerle e potranno essere votate da amici, parenti o conoscenti semplicemente mettendo un “mi piace”.

La votazione sarà chiusa il 30 aprile alle ore 12:00 e, alle 16:00, e verranno comunicati i vincitori sulla nostra pagina Facebook.

COME E COSA VINCE?

Verranno erogati quattro premi acquisto rispettivamente:

I° PREMIO per numero di like: 150€ in buoni acquisto

II° PREMIO per numero di like: 100€ in buoni acquisto

III° PREMIO per numero di like: 50€ in buoni acquisto

PREMIO DELLA GIURIA: 100€ in buoni acquisto

Riscaldate le vostre macchine fotografiche e i vostri smartphone, sarà una Pasqua all’insegna dello scatto più bello!