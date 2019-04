UNA PASQUA DOLCE PER CHI AMA LA NATURA IN DISTRIBUZIONE LE UOVA WWF!!!

Quest’anno, l’amore per la natura potrà accompagnare la Pasqua dei più piccoli, ma non solo.

Il cioccolato, infatti, che sia al latte o fondente, piace praticamente a tutti e grazie alle uova di cioccolato WWF ora sarà possibile gustarlo facendo un gesto importante per la Natura.

Fino a Pasqua le uova di cioccolato saranno in distribuzione presso l’info pointdell’Oasi in città a Sant’Agnello, in regalo a grandi e piccini che decideranno di iscriversi all’associazione!!!

Le uova di cioccolato del WWF si potranno trovare in vendita anche presso diverse catene di supermercati, prodotte in collaborazione con l’industria dolciaria Giammarini, scelta per la qualità del finissimo cioccolato certificato UTZ. Questa certificazione garantisce una produzione agricola responsabile, sotto il profilo ambientale, etico e sociale, e tracciabile del cacao lungo tutta la filiera di produzione. L’uovo è stato creato nelle due versioni classiche: al latte e fondente, entrambe da 300 g, e come protagonisti sono stati scelti due ambasciatori davvero speciali: i cuccioli di Panda e la Tigre!

Il cacao scelto proviene da una filiera sostenibile e anche l’imballaggio del prodotto è caratterizzato da materiali in linea con gli standard di sostenibilità di WWF: il fondello che sorregge l’uovo è totalmente biodegradabile e compostabile, può quindi essere riutilizzato e poi smaltito come rifiuto umido o organico; mentre l’involucro esterno è di plastica 100% riciclabile, da smaltire nella raccolta differenziata della plastica. L’involucro esterno è idoneo alla corretta conservazione dell’uovo e a preservarne le caratteristiche ottimali. Il cartoncino esterno che raffigura le due specie animali protagoniste della Pasqua WWF, poi, è realizzato in carta FSC, certificazione che garantisce la provenienza da foreste gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Manca solo la fantastica sorpresa, che è stata pensata del WWF per i più piccoli e realizzata sempre nel rispetto dell’ambiente e della Natura.

Aiutando il WWF aiuterai la salvaguardia della Natura del territorio. Sono tante le battaglie che il WWF porta avanti da decenni e, mai come in questo momento, c’è bisogno di essere in tanti per continuare a combattere!!!