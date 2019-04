Parte una petizione contro il Biglietto per i bagagli sulla SITA in costa d’ Amalfi. Aumentate corse e mettete bigliettaio

Ha suscitato una marea di proteste il biglietto per il bagaglio sulla SITA in Costa d’ Amalfi, in Costiera amalfitana e in Penisola sorrentina arrivano centinaia di turisti che riempiono gli spazi degli autobus blu, da Sorrento a Ravello il boom turistico ha spinto la società a mettere anche un biglietto , contro questo è partita una petizione . Ma la cosa che tutti chiedono è il bigliettaio a bordo, ricordiamo che c’era già prima, era utilissimo in caso di difficoltà per l’autista, ora diventa indispensabile. A parte l’impazzimento dei turisti nel cercare un biglietto, c’è anche l’enorme difficoltà causata dal traffico , con un bigliettaio ci sarebbe un aiuto indispensabile e maggiore sicurezza per gli autisti, che vengono assaliti dai turisti. Un servizio che è assurdo che la SITA non metta in Costiera amalfitana, la tratta che porta più soldi di tutta la provincia di Salerno e Napoli, anzi in Campania e nel Sud Italia nessun altro luogo porta tanti incassi ad una società di trasporti come la S.S. 163 Amalfitana ed è giusto che gli autisti abbiano un aiuto, anzi non giusto doveroso, viste le enorme difficoltà in cui si trovano , per cui secondo noi dovrebbero avere il triplo dello stipendio di altri posti, oltre ad un servizio indispensabile per la viabilità e per tutti.