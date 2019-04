Originaria di Ravello, il candidato sindaco di Rovigo. Per Monica Gambardella accordo Forza Italia – Lega . Dopo una giornata di trattative e negoziati i vertici di Fi e Carroccio hanno deciso di sottoscrivere il patto che ristabilisce l’alleanza nel centrodestra in appoggio alla candidata sindaco Monica Gambardella. Un grosso passo avanti per la Gambardella, originaria di Ravello in Costiera amalfitana. Figlia di ravellese doc , l’ Ingegner Ferdinando Gambardella affermato professionista già ai vertici dell’autorità del bacino del Po, un pezzo della costa d’ Amalfi nel polesine. Ora per lei una candidatura forte .

I vertici dei due partiti, Piergiorgio Cortelazzo per Fi e Cristian Corazzari per la Lega, hanno quindi messo da parte incomprensioni e divisioni per fare corsa comune alle elezioni del prossimo 26 maggio.

Da definire i contorni dell’accordo che ora potrebbe portare anche all’ingresso nella coalizione di centrodestra di Presenza Cristiana, che però pochi giorni fa aveva annunciato la scelta di una corsa autonoma in appoggio alla candidatura a sindaco di Gianni Saccardin.

“Con l’adesione di Forza Italia alla candidatura di Gambardella si ricostituisce l’unità del centrodestra – spiega una nota firmata da Cortelazzo e Corazzari – valore condiviso per evitare di consegnare la città alle sinistre ufficiali o mascherate. la convergenza è stata consolidata su punti programmatici al fine di dare risposte alle problematiche amministrative”. La candidata sindaco ha espresso “grande s