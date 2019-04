POSITANO: NUOVO ORARIO AUTOBUS IN VIGORE DAL PRIMO APRILE

È andato in vigore il nuovo orario primaverile. In attesa della bella stagione sono state aggiunte nuove corse su tutta la tratta.

La linea che collega il centro per Monteprtuso – Nocelle e viceversa non ha ancora la copertura di ogni ora, per questo dovremo attendere ancora qualche mese.

L’interno Positano sarà coperto per intero fino alla mezzanotte.

In evidenza nella foto gli orari delle corse interne per Positano, Positano-Montepertuso-Nocelle e viceversa, Positano-Praiano e viceversa.