Oggi si festeggia Santa Caterina, patrona d’ Italia e d’ Europa . Il 29 Aprile si celebra Santa Caterina da Siena. La storia di Caterina è quella di una donna che ha vissuto per la pace nei popoli.

Caterina è ultima dei 25 figli del tintore Jacopo Benincasa. A 20 anni le appare Gesù con Maria e altri santi, le pone l’anello nuziale al dito e, in una successiva visione, le chiede di dedicarsi al rinnovamento della Chiesa.

Caterina esce, quindi, a vita pubblica, percorrendo le strade non solo della Toscana e dell’Italia. A Pisa nella chiesa di Santa Cristina nel 1375 riceve le stimmate, quale segno della sua perfetta identificazione con lo Sposo crocifisso, stimmate che rimangono invisibili per significare i dolori soprattutto morali che avrebbe sopportato per l’unità della chiesa.

Nonostante non avesse ricevuto istruzione, grazie alla fede incontro grandi letterati e artisti.

Col tempo impara a leggere scrivere e diventa messaggera di pace nel mondo.

A lei viene affidata una missione di pace, da parte dei fiorentini, nel 1377, quando si reca ad Avignone per incontrare Papa Gregorio XI.

Nonostante il suo impegno e le sue sagge parole la missione fallisce e lei è costretta a tornare a casa.

Viene poi chiamata da Papa Urbano VI dopo la ribellione di una parte dei cardinali che dà inizio allo scisma di Occidente. Ma qui si ammala e muore, a soli 33 anni.

Sarà canonizzata nel 1461 dal papa senese Pio II. Nel 1939 Pio XII la dichiarerà patrona d’Italia insieme con San Francesco d’Assisi.

Papa Giovanni Paolo II l’aveva definita “Messaggera di pace” e per questo la volle compatrona d’Europa.

Anche perchè nella sua vita Santa Caterina ha girato in lungo e in largo il continente con l’intento di sollecitare la riforma interiore e l’unità della Chiesa assieme alla riconciliazione tra gli Stati.

Si spegne il 29 aprile 1380. Canonizzata nel 1491, è dichiarata patrona d’Italia insieme con san Francesco d’Assisi nel 1939 e Dottore della Chiesa nel 1970 da Paolo VI.

Auguri a tutti coloro che portano questo nome, auguri all’ Italia e all’ Europa.. Ci vogliono