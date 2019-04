Oggi la chiesa Cattolica celebra la domenica delle Palme. Rami d’ulivo, palme intrecciate e palme di conffetti in Penisola e in Costiera

Nel cristianesimo, la domenica delle palme è la domenica che precede la Pasqua. In questo giorno si ricorda il trionfale Ingresso a Gerusalemme di Gesù, in sella a un asino e osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma (12,12-15); la folla, radunata dalle voci dell’arrivo di Gesù, stese a terra i mantelli, mentre altri tagliavano rami dagli alberi intorno, e agitandoli festosamente gli rendevano onore. La ricorrenza è osservata da cattolici, ortodossi e protestanti.

Qui in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana tante saranno le persone che con palme di confetti, palme intrecciate e caciocavallini e salamini sui rami d’ulivo, andranno in Chiesa per “benedire le Palme”.

Tante sono le tradizioni e le storie sulle palme intrecciate e sulle palme di confetti.

A Sorrento e in Penisola Sorrentina nel giorno della Domenica delle Palme – quando la Chiesa cattolica ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme – è tradizione benedire, assieme ai rami di ulivo addobbati con fiori di carta crespa o con piccoli formaggi, le cosiddette “palme di confetti”.Le “palme di confetti” rappresentano rami fioriti, cestini di fiori, oppure alberelli, realizzati con confetti di diversa misura e colore. Ognuno ha la sua palma: in genere il cestino e l’alberello sono nelle mani dei più piccoli, mentre il ramo è adatto ai giovani e agli adulti. Ricevere o donare una palma di confetti è un gesto che esprime un affetto particolare: la nonna la dona ai nipotini, la suocera alla nuora, la giovane all’amica.Sono le donne che realizzano questi piccoli gioielli e sono le donne che ne curano il dono nell’ambito della famiglia e delle amicizie. Negli ultimi anni, grazie all’intraprendenza di alcune, la tradizione si è enormemente diffusa e, se la fase della produzione è ancora domestica e in alcuni casi rappresenta una forma di integrazione dei redditi familiari, quella della commercializzazione ha conquistato le vetrine dei negozi di tutta la Penisola Sorrentina.Il successo di questa tradizione si accompagna alla diffusione di una leggenda: i confetti sarebbero stati il dono di una saracena, approdata durante l’assedio turco, ad un pescatore di Sorrento, per aver avuto salva la vita. É evidente che nella narrazione l’immaginario locale e quello femminile si intrecciano: da una parte l’onnipresente assedio turco e dall’altro la delicata storia d’amore tra la saracena e il pescatore.Oggi questa leggenda ci invita non solo a interpretare le palme come segno di pace, ma anche e soprattutto a ricordare come l’incontro tra culture diverse sia occasione di arricchimento reciproco. Ma al di là della leggenda, certamente l’attuale tradizione delle palme di confetti continua probabilmente una pratica dei primi del Novecento, le cui testimonianze iconografiche e documentarie ci auguriamo di poter raccogliere. Infatti come tanta parte delle espressioni artigianali e artistiche femminili, anche le palme di confetti sono effimere: se non vengono subito mangiate dopo essere state benedette, restano solo per qualche anno esposte nelle cristalliere delle case.Ecco dunque che l’iniziativa della Commissione per le pari opportunità di realizzare una mostra concorso di palme di confetti ha diversi scopi e significati: la valorizzazione dell’arte e dell’artigianato femminile; la tutela di un’espressione della cultura tradizionale locale; la raccolta, la tutela e la divulgazione della memoria di un rito sacro e civile; la valorizzazione economica della palma come un prodotto tipico e dunque della sua tutela sul mercato; la promozione della palma presso quanti, visitatori e ospiti, vengono a incontrare la cultura sorrentina da altri paesi del mondo; infine la sollecitazione e l’incoraggiamento a trasferire la tecnica produttiva tipica della palma (vale a dire l’impiego di confetti innestati su fili di ferro e impiegati per una composizione decorativa) per la realizzazione di altri prodotti con diverse destinazioni, e dunque capaci di collocarsi in spazi di mercato più ampi, oltre quello locale e oltre il tempo pasquale.Infine, questa mostra è un ringraziamento alle donne che in Penisola Sorrentina hanno conservato, tutelato, affinato e tenuto in vita in questi decenni una tecnica artigianale, accontentandosi spesso solo di una gratificazione morale. A loro la Commissione per le pari opportunità del Comune di Sorrento dedica l’iniziativa, nell’intento di dare visibilità ed esprimere gratitudine per il contributo che con la loro maestria e con la loro arte offrono ogni anno alla tenuta delle tradizioni locali.

Nella forma ordinaria del rito romano essa è detta anche domenica De Passione Domini (della passione del Signore). Nella forma straordinaria la domenica di passione si celebra una settimana prima, perciò la Domenica delle palme è detta anche “seconda domenica di passione”.

Nel calendario liturgico cattolico, con la Domenica delle palme ha inizio la settimana santa ma non termina la quaresima, che finirà solo con la celebrazione dell’ora nona del giovedì santo, giorno in cui, con la celebrazione vespertina si darà inizio al sacro triduo pasquale. Nella forma straordinaria del rito romano, la Domenica delle palme non fa parte della Quaresima, finita prima della prima domenica di passione.

In ricordo dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, la liturgia della Domenica delle palme si svolge iniziando da un luogo al di fuori della chiesa dove si radunano i fedeli e il sacerdote benedice i rami di ulivo o di palma che sono portati dai fedeli, quindi si dà inizio alla processione fin dentro la chiesa. Qui giunti continua la celebrazione della messa con la lunga lettura del Passio, ossia del racconto della Passione di Gesù. Nella forma ordinaria del rito romano è tratta dai Vangeli di Marco, Luca o Matteo, a seconda dell’anno liturgico. Nella forma straordinaria del rito romano si legge sempre la Passione secondo Matteo. (Per entrambe le forme del rito romano il testo della Passione che si legge il Venerdì santo, invece, è tratto dal Vangelo di san Giovanni.) Il racconto della Passione viene letto da tre persone che rivestono la parte di Cristo (letta dal sacerdote), del cronista e del popolo (compresi alcuni personaggi). In questa Domenica il sacerdote, al contrario di tutte le altre di quaresima (tranne la quarta in cui può indossare paramenti rosa) è vestito di rosso.

Gesù Cristo Dio entra trionfante a Gerusalemme. Affresco di Lorenzetti(1320, Basilica inferiore di San Francesco d’Assisi)

In accordo con i Vangeli, Gesù Cristo giunse a Gerusalemme su un asino, mentre molti della folla in festa stendevano sulla strada i propri mantelli e i rami di palma al suo passaggio, cantando alcuni versi: Osanna al figlio di Davide!Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nel più alto dei cieli.

Gesù Cristo invia due discepoli a prendere a prestito l’animale, dicendo loro di rispondere: «Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Gesù afferma la sua natura divina; e i due discepoli inviati, rispondendo come loro indicato, lo riconoscono Dio (Mc 11:3-4; Lc 19:31,34; Mt 21:3).

La liturgia cattolica celebra l’evento cantando l’inno Osanna al figlio di Davide all’inizio della celebrazione.

L’ingresso di Gesù a Gerusalemme avviene esattamente una settimana prima della sua resurrezione dalla morte di croce. L’evento è descritto nei tre sinottici; la Domenica delle Palme è uno dei pochi casi in cui il Vangelo secondo Giovanni è “più storico” dei sinottici ed è quello che fornisce l’elemento di datazione e di identificazione della folla (la stessa nei sette giorni):

«Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. 2 E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali.

Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti..

12 Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, 13 prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore,

il re d’Israele!»

(Gv 12:1, 9, 12)

Sei giorni prima della Pasqua ebraica, la folla dei Giudei che si preparava ed era radunata per il pellegrinaggio settimanale ebraico del Sukkot, accorre a Betania dove si trovano Gesù e Lazzaro resuscitato il Sabato. La Pasqua ebraica cade di sabato, e nell’uso ebraico i giorni si contano dalla sera del giorno precedente al tramonto del successivo.

Il giorno seguente la folla vede Gesù mentre si dirige a Gerusalemme e decidono di seguirlo.

Alcuni autori fanno notare che la Torah concedeva il sabato, giorno festivo, di effettuare pellegrinaggi soltanto su brevi distanze.

I teologi cristiani ritengono che il significato simbolico sia illustrato in Zaccaria 9:9, citato dagli stessi vangeli sinottici, dove Gesù Cristo Dio è profetizzato come il Re di Israele e il Principe della Pace universale, fra le genti di tutta la terra:

«8 Mi porrò come sentinella per la mia casa/ contro chi va e chi viene,/ non vi passerà più l’oppressore,/ perché ora io stesso sorveglio con i miei occhi./

9 Esulta grandemente figlia di Sion, Esulta grandemente figlia di Sion,/ giubila, figlia di Gerusalemme!/ Ecco, a te viene il tuo re./ Egli è giusto e vittorioso,/ umile, cavalca un asino, un puledro figlio d’asina./ 10 Farà sparire i carri da Efraim/ e i cavalli da Gerusalemme,/ l’arco di guerra sarà spezzato,/ annunzierà la pace alle genti,/ il suo dominio sarà da mare a mare/ e dal fiume ai confini della terra./ 11 Quanto a te, per il sangue dell’alleanza con te,/ estrarrò i tuoi prigionieri dal pozzo senz’acqua. Tendo Giuda come mio arco,/ Efraim come un arco teso;/ ecciterò i tuoi figli, Sion, contro i tuoi figli, Grecia,/ ti farò come spada di un eroe.»

(Zaccaria 9:8-11)

L’asino della profezia è un puledro figlio d’asina (Zaccaria 9:9), nato dall’incrocio di due specie animali diverse, sono quindi animali sterili, ed in genere meno prestazionali e di minor valore, come il mulo o il bardotto.

Ingresso di Gesù a Gerusalemme. Convento dell’Ordine di Cristo (XV secolo, Tomar in Portogallo)

Al significato storico, si aggiunge l’elemento della scelta dell’asino e non del cavallo come animale da soma e da traino: dove l’asino nelle tradizioni e nella prassi militare dell”antico oriente era un animale pacifico, mentre il cavallo era un animale da guerra(Ger 9:10). A ciò si aggiunge il basso prezzo conseguente dell’asino, coerente con le modeste possibilità economiche della Sacra Famiglia di Nazareth, e con la tradizione secolare del presepe e prima ancora orale e artistica, che ricordano l’infante divino partorito nella umile mangiatoia.

Pertanto, Gesù entra a Gerusalemme come il profetizzato Re di Israele e il Principe della Pace, come spiegato dalle parole Non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvarlo” (Gv 12,47).

Nel Vangelo secondo Luca 19:49, mentre Gesù si avvicina a Gerusalemme, volge lo sguardo verso la Città Santa e piange (un evento noto in latino come Flevit super illam), perché già consapevole in anticipo della Passione che lo attendeva la settimana seguente, e della futura sofferenza di Gerusalemme dopo la caduta del Secondo Tempio.

Il pianto non era motivabile con le circostanze liete del momento, quanto piuttosto come la predizione del tradimento di Giuda nell’Ultima Cena o del triplice rinnegamento di Pietro, poteva essere letto dai presenti o dai posteri col senno di poi non soltanto come un dono profetico, ma come la profezia del proprio futuro personale che non è donata e dato di sapere a nessuno degli apostoli e discepoli.

“Flevit super illam” (Pianse alla sua vista); di Enrique Simonet, 1892.

In molte terre nel Vicino Oriente antico, era consuetudine coprire la terra percorsa da qualcuno ritenuto degno del più alto onore.

La Bibbia ebraica (2 Re 9:13) riporta che a Jehu, figlio di Giosafat, fu riservato questo trattamento. Sia i Vangeli sinottici che il Vangelo di Giovanni riferiscono che la gente diede a Gesù questa forma d’onore. Nei sinottici la gente è descritta mentre posa i loro indumenti ed i rami di palme tagliati lungo la via, mentre Giovanni specifica che erano rami di Palme (in greco, Phoinix).

Nella tradizione ebraica, la palma è una delle “quattro specie” migliori frutto delle terra portate in processione per la festività del Sukkot, settimana di gioia e ringraziamento prescritta da Dio secondo Levitico 23:40 dopo il raccolto di primavera.

Nelle zone in cui vi è scarsità o assenza di piante di palma native, i rami di palma sono sostituiti da rami di ulivo, in alcuni paesi tra cui l’Italia, oppure da fiori e foglie intrecciate, come nell’Europa settentrionale. Nel vangelo secondo Giovanni: 12,12-15, si narra che la popolazione abbia usato solo rami di palma che, a detta di molti commentari, sono simbolo di trionfo, acclamazione e regalità. Un’antica antifona gregoriana canta: «Pueri Hebraeorum portantes ramos olivarum obviaverunt Domino» (“Giovani ebrei andarono incontro al Signore portando rami d’ulivo”).

Nella cultura greca e dell’impero romano, il ramo di palma e di alloro erano segni di vittoria e trionfo quando il triumphator deponeva la sua armatura per indossare la toga, l’abito indossato dai civili in tempo di pace ornato di vari simboli, quali erano i rami di palma.. La palma era il principale attributo della divinità pagane Nike e Vittoria, suo equivalente nel pantheon romano.

Il Gesù Cristo trionfante a Gerusalemme delle Epistole di Paolo è rappresentato nell’arte soltanto a partire dal XIII secolo, mentre contestualmente la iconografia della Crocifissione nello stesso periodo evolve tipo, dal Christus triumphans al Christus pathiens.

Croci cristiane formate con piccoli rami di palma intrecciati a mano, per esseri benedetti con acqua, durante la Messa della Domenica delle Palme

Generalmente i fedeli portano a casa i rametti di ulivo e di palma benedetti, per conservarli quali simbolo di pace, scambiandone parte con parenti e persone amiche. In alcune regioni, si usa che il capofamiglia utilizzi un rametto, intinto nell’acqua benedetta durante la veglia pasquale, per benedire la tavola imbandita nel giorno di Pasqua.

In molte zone d’Italia, con le foglie di palma intrecciate vengono realizzate piccole e grandi confezioni addobbate, tradizione molto forte in Sicilia e che si è estesa poi in tutta Italia (come i parmureli di Bordighera e Sanremo in Liguria), che vengono scambiate fra i fedeli in segno di pace. Queste palme intrecciate, in genere di colore giallo, sono vendute ai fedeli vicino alle chiese.

Molti studiosi mettono in dubbio che Gesù fosse entrato a Gerusalemme nel modo trionfale descritto dai vangeli; il giorno della settimana in cui sarebbe avvenuto non è in ogni caso conosciuto, viste le discordanze tra i vangeli, e il giorno di domenica è stato scelto in base a tradizioni successive.

Si hanno notizie della benedizione delle palme a partire del VII secolo in concomitanza con la crescente importanza data alla processione. Questa è testimoniata a Gerusalemme dalla fine del IV secolo e quasi subito fu introdotta nella liturgia della Siria e dell’Egitto.

In Occidente questa domenica era riservata a cerimonie prebattesimali: il battesimo era infatti amministrato a Pasqua. All’inizio solenne della Settimana Santa, quindi, benedizione e processione delle palme entrarono in uso molto più tardi: dapprima in Gallia (secolo VII-VIII) dove Teodulfo d’Orléans compose l’inno “Gloria, laus et honor” e poi a Roma dalla fine dell’XI secolo.

Il primo raduno mondiale che ha originato le Giornate mondiali della gioventù si è svolto nel 1984 in occasione della Domenica delle palme al termine del Giubileo dei giovani.