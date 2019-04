Oggi è Carbonara Day. Scegli i supermercati Pollio Tre Esse e Netto per la tua carbonara doc.

Oggi è carbonara Day, vento social, promosso dai pastai italiani di Unione Italiana Food, che celebra il piatto più amato, interpretato e discusso al Mondo.

La carbonara è la ricetta italiana più discussa, interpretata e amata al mondo. Sull’origine della ricetta il dibattito è aperto a diverse ipotesi. La versione più accreditata della critica storica vede la nascita della Carbonara come incontro tra la tradizione gastronomica italiana, e più precisamente del Centro Italia, e quella americana.

Pancetta o guanciale? Soffritto di cipolla sì o no? Esiste la carbonara perfetta? Fino agli anni Ottanta mettere la panna nella carbonara non scandalizzava nessuno, tanto che Luigi Veronelli e Luigi Carnacina nei loro ricettari la consigliavano. Ortodossia o eterodossia? Forse solo l’inevitabile evoluzione dei tempi, perché tante sono le ricette su come fare la carbonara, ma uno solo è il #CarbonaraDay, fissato per il 6 aprile e giunto alla terza edizione.

E cosa c’è di meglio di una bella carbonara fatta a regola d’arte con gli ingredienti giusti?

