“Occhio al Bagnante”: sabato 13 aprile Spiaggia SuperAbile vi aspetta alla Sala consiliare del Comune di Meta

Insieme all’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, con il patrocinio dei Comuni, Spiaggia SuperAbile ha creato il seminario “Occhio al Bagnante”, che si terrà sabato 13 aprile alle ore 16:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Meta, per informare e far comprendere quanto sia fondamentale abbattere le barriere sensoriali in spiaggia.

Perché il mare è un diritto di tutti e perché la disabilità ha mille sfumature, tutte importanti. Bisogna informare i cittadini, i tecnici comunali e privati, i concessionari e gli affidatari perché nessuno debba sentirsi lasciato indietro. Solo conoscendo la disabilità, potremo abbattere le barriere e poterci così definire, una società realmente inclusiva. ♿️🏖🌊

Bisogna aggiungere che in Italia, più che in tanti altri paesi dell’Unione Europea, la consapevolezza dei cittadini riguardo al diritto di accesso e di movimentazione dei cani guida per non vedenti, è molto limitata. Un cane guida non va MAI distratto, non diamogli da mangiare, non giochiamoci anche se è seduto, ricordiamoci sempre che quel cane è gli occhi di un uomo o di una donna e soprattutto ricordiamoci che le restrizioni verso gli animali in spiaggia, non comprendono i cani guida, tutelati da una legge dello Stato Italiano [Legge 37/74, successivamente integrata e modificata dalla Legge 376/88 e dalla Legge 60/06, N.d.R.], in quanto sono considerati sia “cani da lavoro” che “ausilio per persona con disabilità ”». 😊🌊♿️