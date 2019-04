Nola. Arrestato 72enne, fondatore di una Onlus, avrebbe abusato per sette anni di una minore ospite di una casa famiglia africana

Nola. In seguito ad approfondite indagini della Procura della Repubblica di Nola, nella giornata di oggi gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno tratto in arresto il 72enne L.V., di Nola, fondatore e per molti anni presidente di una Onlus che svolgeva attività umanitaria a favore degli ospiti di una casa famiglia di Togoville, in Togo. L’uomo è accusato di aver compiuto violenze sessuali continuate nei confronti di una minore africana ospite della struttura, costringendola a subire e compiere atti sessuali nel periodo dal 2007 al 2014, minacciandolo che, in caso di rifiuto, lo avrebbe fatto allontanare definitivamente dalla casa famiglia privandolo di ogni forma di assistenza, negandogli l’alloggio, i pasti giornalieri ed il diritto allo studio. Il 72enne si trova ora ristretto agli arresti domiciliari.