Nella notte tra il 2 ed il 3 maggio chiuso il tratto dell’A3 tra Castellammare di Stabia e Pompei per lavori di pavimentazione

Autostrade Meridionali ha diffuso un comunicato nel quale annuncia che dalle 22 di giovedì 2 maggio alle 6 di venerdì 3 maggio sarà chiuso il tratto della A3 Napoli-Pompei-Salerno compreso tra Castellammare di Stabia e Pompei est Scafati, in direzione Salerno. La chiusura è dovuta a lavori programmati di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castellammare di Stabia, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare sulla A3 alla stazione autostradale di Pompei est Scafati, per proseguire in direzione di Salerno. Le squadre addette lavoreranno ininterrottamente tutta la notte per gestire la viabilità e limitare al minimo i disagi per gli automobilisti.