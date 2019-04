Nati il giorno degli scherzi, non nati per scherzo

In una persona nata il giorno 1 Aprile va riconosciuta senza ombra di dubbio la sua schiettezza, il suo pacato modo di riflettere sulle cose della vita e la sua grande forza di volontà quando si tratta di agire e di lavorare. Chi nasce il primo giorno del quarto mese dell’anno e quindi Aprile, difficilmente ama mostrare agli altri le sue doti, i suoi pregi e le sue qualità. Molto importante in lui è la capacità di assumersi responsabilità sin da bambino, responsabilità che forse nemmeno una persona adulta riuscirebbe ad affrontare. Questo grande desiderio di prendere la vita in modo molto serio è molto apprezzato da tutte le persone che lavorano con chi nasce il giorno 1 Aprile ed infatti la sua affidabilità che aumenta con il passare degli anni, è sicuramente fuori discussione ed è una delle grandi qualità che tutti apprezzano in questo tipo di individuo. Affidabili ma anche veri e propri leader a cui si può decidere di offrire qualsiasi incarico purchè esso sia molto importante perchè queste persone, tra le loro tanti doti, hanno anche quella del comando. Generalmente chi nasce in questo giorno deve fare un lavoro indipendente, in cui la libertà di pensiero e di azione non si scontra con la differente visuale di altri uomini e donne. Sebbene il comando sul luogo di lavoro sia ideale, bisogna distinguere e dire che sarebbe meglio per queste persone fare i liberi professionisti e non i datori di lavoro perchè, nonostante siano ottimi leader, comandare per loro può diventare controproducente. Intanto possiamo anche dire di essere di fronte ad un grande amante perchè non dimentichiamo che le persone nate il giorno 1 Aprile di qualsiasi anno, sono governate dal pianeta Marte, che fornisce energie tra cui molte energie sessuali, ma esse sono anche dominate dal Sole che appunto dona doti di leadership e di comando. In amore quindi possono essere ottimi amanti ma devono stare attente a non sottovalutare le esigenze del partner sentimentale, pensando quindi soltanto a quelle proprie.

Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo:

Il musicista Casadei – il filosofo dei Maistre – l’imprenditore John Elkann – il pittore Max Ernst –

il rapper Ghemon – lo scrittore Milan Kundera – l’imprenditore Alfio Marchini – l’attore Toshiro Mifune – il giornalista Ettore Mo – il compositore Sergei Rachmaninoff – l’attrice Debbie Reynolds – l’allenatore di calcio Arrigo Sacchi .- la modella Giulia Salemi – il calciatore Seedorf – la modella Francesca Testasecca – la conduttrice Simona Ventura – il politico Otto von Bismarck