Narrativa. La scrittrice siciliana Patrizia Danzè pubblicherà un saggio critico sull’intera opera narrativa di Raffaele Lauro. Ne ha dato notizia l’autore

La scrittrice e saggista siciliana Patrizia Danzè, organizzatrice di convegni letterari internazionali, pubblicherà, per la GoldenGate Edizioni di Roma, un saggio critico sull’intera opera narrativa di Raffaele Lauro e curerà l’edizione dell’opera omnia dello scrittore sorrentino. Ne ha dato notizia l’autore, il quale ha pubblicato, oltre che saggi di attualità politica, di diritto amministrativo, di economia politica, di storia della politica e, in particolare, di scienza della comunicazione-new media, sedici opere narrative (www.raffaelelauro.it), a partire dall’esordio, nel 1987, con il romanzo “Roma a due piazze”, Premio Chianciano di Narrativa Opera Prima 1987, fino all’ultimo romanzo biografico, edito nell’aprile 2019, “L’Universo delle Fragranze – L’epopea artistica di un maestro profumiere: Maurizio Cerizza”. “Questa collaborazione – ha dichiarato Lauro – con una personalità del calibro di Patrizia Danzè, espressione alta della cultura siciliana e nazionale, mi onora grandemente. Non dimenticherò mai il suo raffinato e profondo intervento, nel 2002, alla Libreria Biblos di Roma, insieme con l’indimenticabile maestro Gianluigi Rondi, sul mio romanzo familiare ‘Quel film mai girato’”. Patrizia Danzè, docente di Italiano e Latino presso il Liceo Classico “G. La Farina” di Messina, scrittrice, saggista, critico letterario e giornalista, ha pubblicato, tra l’altro, manuali scolastici di Latino e di Greco e ha collaborato con il magazine letterario Stilos. Scrive attualmente per la Gazzetta del Sud. Dirige la redazione del giornale scolastico Stoà e si occupa di presentazioni ufficiali di autori e di libri.