Napoli-Veretout ci siamo: accordo totale con il calciatore

Raggiunta la certezza della qualificazione Champions, la stagione per il Napoli può dirsi finita anzitempo, per cui si comincia già a pensare alla stagione prossima.

Il primo anno di Carlo Ancelotti è stato buono ma non soddisfacente, come testimonia la contestazione dei tifosi azzurri in quel di Frosinone e gli striscioni di protesta affissi in città, a Piazza del Plebiscito e in Via Marina, nei quali si accusa la società di mancanza di un progetto serio e vincente.

Ecco perché in casa Napoli si pensa già al calciomercato. Nelle ultime ore sono stati fatti passi avanti per Jordan Veretout. L’accordo con il centrocampista è totale: 5 anni di contratto a 1,9 milioni a stagione. Nelle casse della Fiorentina andranno 20 milioni cash. Inizialmente si era pensato a Diawara come contropartita tecnica per abbassare le pretese dei Della Valle. Tuttavia il giocatore guineano non sembra rientrare nelle grazie dell’allenatore Viola Vincenzo Montella.

In ogni caso, con molta probabilità, sarà Veretout il primo rinforzo partenopeo per la prossima stagione. Un inizio niente male come primo colpo di mercato.